40 milhões mais 5 a caminho de Alvalade: João Mário já é jogador do Inter de Milão

O Sporting CP oficializou este Sábado, num comunicado, que João já é jogador do Inter de Milão. O clube de Alvalade informou que o negócio irá render 40 milhões de euros e mais 5 por objectivos que o jogador possa alcançar com a camisola do clube de Milão. A oficialização da transferência surge depois de o Inter ter manifestado um interesse na aquisição do médio luso de há 2 meses a esta parte.

O jogador passou nos testes médicos e torna-se no jogador mais caro da História a sair do Sporting para outro clube, sendo também o jogador luso a render mais dinheiro numa transferência de um clube lusitano para o estrangeiro.