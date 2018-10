Resultado Sporting x Porto no Clássico Liga NOS (2-1)

20:02. A boa entrada do Porto desvaneceu-se com o desenvolver da primeira parte e sumiu totalmente na segunda metade da partida: o Sporting controlou as operações no miolo, ganhando os duelos e tapando os jogadores criativos do Dragão. Numa segunda parte sem grandes oportunidades de golo, foi o Leão a dominar o ritmo de jogo, impondo maior segurança táctica e domando as investidas de Otávio, Óliver e da dupla ofensiva, Depoitre-André Silva.

Apito final

90+3'. Livre bombeado para a área leonina, mas Adrian López perdeu-se em fintas.

90'. Três minutos de compensação ordenados pelo juiz da partida. O Sporting guarda a posse com mestria, ouvem-se olés.

89'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Bruno César.

87'. William tenta a sorte, remata rasteiro mas Casillas defendeu com facilidade.

84'. Substituição na formação do Porto: Entra Adrian López e sai Otávio.

81'. Otávio desata o nó, abre o jogo do Sporting, Layún cruza mas os dois avançados do Porto atrapalham-se e não conseguem finalizar...

79'. O Porto é incapaz de penetrar na estrutura do Sporting. Bem consolidado o miolo leonino.

77'. Paulista entra com ríspidez sobre Otávio: cartão amarelo mostrado.

76'. Herrera em perda total, parece cansado e sem discernimento, falhando passes e recepções de bola.

74'. Substituição na formação do Porto: Entra Depoitre e sai André André.

71'. Falta dura de Telles sobre Campbell, merecedora de cartão amarelo, o juiz nada mostrou ao brasileiro.

68'. Substituição na formação do Sporting: entra Bruno Paulista e sai Gelson.

68'. Substituição na formação do Sporting: entra o reforço Campbell e sai Bryan Ruiz.

66'. Otávio finta dois e entra na área, assiste Marcano mas este, sem pontaria, remata sem nexo, para as bancadas.

63'. Jorge Jesus expulso do banco leonino. Alvalade protesta.

61'. William agrediu Otávio com o cotovelo: cartão amarelo mostrado ao trinco, muito agressivo durante a partida.

58'. Semedo saltou e, nas alturas, ganhou o lance a Casillas, mas falhou o alvo. A bola passou por cima da trave.

56'. Bruno César marcou o canto, William cabeceou mas Casillas estirou-se e efectuou uma brilhante defesa!

54'. Coates bem, a fazer dois cortes consecutivos e a frustar o ataque do Porto. Pouca fluídez do ataque do Dragão.

52'. Óliver lança Silva, mas Semedo esticou-se e fez um excelente corte: canto para o Porto.

50'. Má entrada do Porto na segunda parte, com o Sporting a asfixiar o meio-campo azul-e-branco.

46'. Substituição na formação do Porto: estreia-se Óliver Torres, entrando para o lugar de Corona.

46'. Recomeça a partida, bola na posse do Porto.

Segundo tempo

19:00. Destaques da primeira parte vão para Gelson Martins (no sítio certo por duas vezes), Islam Slimani (sempre esforçado e ultra-pressionante na zona defensiva do Porto) e para André André, que, enquanto teve espaço, lançou jogadas periogosas. Nota também para a exibição suada de André Silva, algo desapoiado no ataque portista.

18:57. Grande entrada do Porto, culminada no golo de Felipe; mas, progressivamente, o Sporting foi preenchendo o corredor central e impedindo as liberdades tácticas de André André e Herrera. A balança equilibrou-se e os Leões chegaram ao empate também num lance de bola parada, sobejamente marcado por Bruno César e finalizado por Slimani, após recarga incompleta de Gelson Martins que Casillas ainda susteve.

Intervalo

45'. O árbitro dá mais um minuto para se jogar em Alvalade nesta primeira parte.

42'. Falta de Danilo após perda de bola, cartão amarelo para o trinco do Porto por carregar Bruno César.

42'. Cartão amarelo para Adrien após carrinho perigoso sobre Herrera.

40. Cabeceamento de Slimani, sem perigo para as redes portistas.

39'. Corona perde a dividida com Zeegelaar e agarra o lateral leonino: falta e cartão amarelo para o mexicano.

35'. Corona assistido no relvado, queixa-se do ombro.

32'. Adrien esteve perto de marcar: Casillas defendeu com o pé, grande parada do espanhol!

30'. Telles descobriu André André, este rematou na diagonal e a bola raspou o ferro!

29'. Cotovelada de Slimani a Layún a passar despercebida ao árbitro: o mexicano fica queixoso.

27'. Casillas vê amarelo por protestos, pedindo mão no lance do golo: sem razão.

27'. Gelson vê cartão amarelo por tirar a camisola durante os festejos.

26'. GOLO DO SPORTING! Alívio deficiente do central portista, Ruiz recuperou a bola na área e Gelson disparou com potência para o golo!

23'. Slimani cruzou, mas Felipe cedeu canto, corte providencial do central que inaugurou o marcador.

17'. André Silva foge a Coates, remata cruzado mas Patrício defende com segurança.

14'. GOLO DO SPORTING! Reacção leonina, com Gelson a rematar após a bola disparada por Bruno César ter embatido no poste! Slimani confirmou o golo na linha!

13'. Slimani é ceifado à entrada da área, livre para Bruno César.

12'. Entrada agressiva de Coates sobre Silva passou incólume: o central atinge o avançado com o cotovelo...

10'. Falta dura de Bruno César sobre Otávio...os jogadores portistas pedem cartão amarelo.

8'. GOLO DO PORTO! Felipe ganha o espaço e finaliza na pequena área, antecipando-se a todos, excelente entrada do Porto!

8'. Livre para o Porto, após falta de Adrien sobre Danilo: livre descaído, Layún arranca e bombeia a bola para a área...

7. William alivia após insistência do Porto, que domina a parte inicial da partida.

6'. Remate de Corona, a defensiva leonina bloqueia: novo canto para o Porto.

3'. Otávio desvia após canto de Layún, mas o lance foi totalmente inofensivo.

2'. André André faz a ligação da transição ofensiva, assiste André Silva mas Semedo corta e cede canto.

1'. Pontapé de saída, joga-se o clássico em Alvalade!

Apito inicial

17:55. Inicia-se um ritual patrocionada pela NOS, reunindo no relvado de Alvalade adeptos de todos os clubes da Primeira Liga, em nome do fair-play e do desportivismo na competição.

17:45. Ambiente ao rubro para acolher o espectáculo do futebol português: estádio vibrante para ser o palco do clássico Sporting x Porto. As duas equipas lideram a Liga com seis pontos cada, fruto de um curto mas imaculado percuso no campeonato.

17:34. Onze inicial do Porto: Casillas, Alex Telles, Marcano, Felipe, Layún, Danilo, André André, Herrera, Corona, Otávio, André Silva

17:32. Onze inicial do Sporting: Patrício, João Pereira, Rúben Semedo, Coates, William Carvalho, Zeegelaar, Adrien, Gelson, Bruno César, Bryan Ruiz, Slimani

15:15. Onzes expectáveis do clássico Sporting x Porto:

13:45. Este clássico Sporting x Porto em directo terá em destaque o duelo entre dois guarda-redes campeões europeus de selecções: o recém-coroado português Rui Patrício perante um já laureado espanhol Iker Casillas. Em campo defrontar-se-ão também dois trincos campeões europeus, ambos lusitanos: William Carvalho por banda do Sporting, e Danilo Pereira, pela formação do FC Porto.

13:30. Na última partida disputada para a Liga, no relvado de Alvalade, o Sporting levou a melhor, batendo o rival Porto por 2-0, com golos de Islam Slimani, avançado que já se habituou a marcar diante do Dragão. Recorde-se que o internacional argelino também celebrou na última partida disputada entre ambas as equipas, no Estádio do Dragão: o atleta bisou também, na vitória leonina por 1-3.

13:15. Se olharmos para o registo histórico dos clássicos Sporting x Porto, disputados para a Liga nacional, verificamos que os Dragões não vencem no campo leonino desde 2008, quando, na quinta jornada, baterão o Leão por 1-2 com golos portistas de Lisandro López e Bruno Alves. O tento caseiro foi apontado por João Moutinho. No novo milénio, o Porto apenas triunfou em Alvalade, para a Liga, por quatro ocasiões (em 2006, por 0-1, em 2003 novamente por 0-1 e em 2000, outra vez pela margem mínima).

12:55. No âmbito da Liga portuguesa, este será o centésimo sexagésimo quinto jogo entre Sporting e Porto, o octagésimo terceiro desafio disputado nas quatro linhas de Alvalade (para a Liga). A maioria das vitórias nesses 164 jogos é do Porto, que saiu triunfante 63 partidas, contra 58 triunfos do Sporting. Esse domínio inverte-se quando analisamos os dados dos 82 confrontos em Alvalade: o Sporting venceu 44 jogos, perdendo 19 partidas.

12:40. O Sporting tem gozado de um estatuto de imbatível nos últimos meses: a formação de Jorge Jesus vai em 11 jogos consecutivos a vencer no contexto da Liga portuguesa, tendo a última derrota acontecido às mãos do Benfica, no dia 5 de Março de 2016, precisamente no Estádio Alvalade XXI. O último golo sofrido, para a Liga, foi precisamente contra o FC Porto, aquando da deslocação dos Leões ao reduto portista (1-3 no dia 30 de Abril de 2016).

12:25. O Porto visita o reduto do Leão munido da alegria de ter carimbado a passagem à Liga dos Campeões: depois do empate a um golo em casa, a formação portista beneficiou de duas expulsões romanas para, com um 0-3 contundente, eliminar a equipa de Spalletti do 'play-off' da UEFA Champions League. Os golos foram marcados por Jesús Corona, Felipe e Miguel Layún.

12:10. Do lado do Porto, as movimentações do mercado de transferências também estão ao rubro: os Dragões cederam o avançado Vincent Aboubakar ao Besiktas, tendo também acertado as chegadas de Óliver Torres (um regresso à Invicta) e do ex-pacense Diogo Jota, ambos cedidos pelo Atlético Madrid. Óliver encontra-se, inclusivamente, na lista de convocados de Nuno Espírito Santo.

12:00. O clássico Sporting x Porto acontece num contexto de ebulição do mercado de transferências: o Sporting acabou de fechar a venda do médio João Mário para o Inter de Milão, ao passo que a situação de Islam Slimani ainda se encontra indefinida: o argelino pretende rumar à Premier League, e a imprensa inglesa dá conta de uma proposta recente e concreta do Leicester. Bas Dost e Castaignos podem, a qualquer momento, juntar-se ao reforço Joel Campbell nas contas de Jorge Jesus.

11:45. Sem escorregões ainda, Sporting e Porto medem forças em Alvalade no primeiro clássico da temporada; os Leões seguem com duas vitórias sem ainda terem sofrido golos nesta presente Liga (vitórias de 2-0 ao Marítimo e 0-1 diante do Paços de Ferreira), enquanto que os Dragões também somaram 6 pontos (1-3 frente ao Rio Ave e 1-0 contra o Estoril).

11:35. Seja bem-vindo ao clássico Sporting e FC Porto, referente à 3ª jornada da Liga NOS 2016/2017. A partida será disputada no Estádio Alvalade XXI a partir das 18:00 horas, e terá cobertura total em VAVEL Portugal. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Porto em VAVEL Portugal.