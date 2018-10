Joe Hart no Torino

Joe Hart está a caminho do futebol italiano, devendo ser oficializado como reforço do Torino FC, ao que tudo indica, por empréstimo do Manchester City.

Recorde-se que Hart não entra nas contas de Pep Guardiola para esta temporada e perdeu espaço na formação dos The Citizens com a aposta do treinador espanhol em Caballero como titular nas primeiras rondas do campeonato inglês e com a recente chegada de Claudio Bravo.

Trata-se de um negócio dado como certo - sendo que o jogador até já foi filmado a segurar a camisola do novo clube -, conforme confirmou o empresário do atleta, Jonathan Barnett, ao "Tuttosport". "Sim, Joe Hart vai jogar no Torino. Já está tudo feito. O guarda-redes disse "sim" à proposta e o City deu luz verde. É tudo verdade e está feito. Amanhã [terça-feira] irá realizar os exames médicos em Turim.", afirmou.

Deste modo, e carecendo apenas de confirmação oficial por parte dos clubes, Joe põe fim a um período de 6 anos como guarda-redes principal do emblema inglês e seguirá com a sua carreira em Turim.