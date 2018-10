O internacional alemão, Mustafi que esteve presente no Euro 2016, fechou um acordo com o Arsenal para se mudar para a Premier League. O jogador deu nas vistas ao serviço do Valência, custando ao que tudo indica uma verba a rondar os 35 e os 40 milhões de euros.

O atleta germânico será assim companheiro do seu compatriota Ozil. As referências são muito positivas tratando-se de um reforço que entrará provavelmente no 11 de Wenger.