O médio internacional brasileiro, Elias está a caminho do Sporting CP. Recorde-se que o jogador saiu do clube lisboeta em litígio com Bruno de Carvalho, mas parece que tudo se terá resolvido.

Aos 31 anos, Elias é um jogador experiente e é actualmente titular da selecção brasileira. Esta bombástica transferência para Alvalade poderá significar que Adrien estará mesmo de saída do clube sportinguista.