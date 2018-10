Última hora: Rafa reforça Benfica até 2021

O extremo campeão da Europa, Rafa está a caminho do SL Benfica, depois de ultrapassado o impasse relativo ao pagamento da comissão da transferência (cerca de 1,5 milhões de euros). O médio ofensivo de 23 anos protagonizou a novela mais badalada do defeso ao ser associado a FC Porto, Benfica e, nas últimas horas, ao Sporting.

O destino do ala passa pelos encarnados e o negócio poderá render um valor compreendido entre 16 a 18 milhões de euros. As comissões referentes à transferência do atleta quase afastaram Rafa da Luz, mas o pressing final de Luis Filipe Viera no último dia de mercado colocou o talentoso jogador na órbita benfiquista. O contrato será válido até Junho de 2021 e Rafa torna-se no jogador mais valioso a ser transferido entre clubes portugueses.

*em actualização.