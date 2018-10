Sem espaço no plantel do Porto, Gonçalo Paciência ruma ao campeão grego Olympiakos, num empréstimo que será válido até Junho de 2017. As boas exibições do jovem artilheiro nos Jogos Olímpicos e o potencial do jogador terão levado Paulo Bento a optar pelo atleta luso para reforçar o seu plantel. Gonçalo é forte fisicamente, tem alguma técnica e espírito goleador, mas espera-se que evolua taticamente ao ser aposta firme do técnico Paulo Bento.