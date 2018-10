Benfica agarra Rafa Silva e empresta Óscar Benítez ao SC Braga

O fecho do mercado está a escassos minutos de distância e só agora a novela da transferência de Rafa Silva chegou ao fim: o médio ofensivo tornou-se jogador do Benfica, através de um negócio que ascende aos 16 milhões de euros. O impasse relativo ao pagamento da comissão (cerca de 1,5 milhões de euros) da transferência foi ultrapassado, ainda que o entendimento entre todas as partes já estivesse alinhavado desde a madrugada passada.

Em sentido inverso encontra-se o reforço argentino Óscar Benítez: o extremo será cedido por uma temporada pelas Águias ao SC Braga, integrado no negócio de Rafa Silva, com o clube da Luz a suportar o vencimento do jogador de 23 anos. Ao que VAVEL Portugal apurou, o empréstimo do colombiano Guillermo Celis não fará parte da operação da ida de Rafa para o Benfica.