Oficial: Adrien é reforço do … Sporting

A novela em torno da saída de Adrien Silva para o campeão inglês, Leicester teve um final infeliz para o médio internacional português. O jogador de 27 anos continuará em Alvalade, uma vez que o mercado em Inglaterra fechou sem que o emblema inglês tenha chegado a acordo com Bruno de Carvalho no que diz respeito à verba de uma possível transferência.

Aparentemente, o presidente sportinguista manteve-se intransigente quanto à quantia negociada tendo ao que tudo indica pedido ao Leicester para pagar a cláusula de rescisão que está fixada em 45 milhões de euros.

Recorde-se que o médio campeão da Europa por Portugal confessou recentemente que queria abandonar o seu clube do coração para abraçar um novo desafio no futebol inglês, mas a verdade é que o fecho do mercado não trouxe qualquer novidade nesse sentido. De referir ainda que o Sporting contratou Elias para colmatar uma possível transferência de Adrien para o Leicester, sendo possível concluir que neste momento com a continuidade do capitão verde e branco, Jorge Jesus terá um plantel de luxo com alternativas válidas do meio-campo para a frente.