Fecho do mercado: Rafa, Markovic e Boly reforçam os «três grandes»

Benfica e Sporting foram os dois clubes, que mais se movimentaram quer em entradas e saídas, quanto ao FC Porto esteve mais «sossegado».

Benfica: as águias contractaram Rafa ao Sporting Braga e no sentido inverso, seguiram Benítez por empréstimo e Rui Fonte em definitivo para o clube minhoto. Carcela foi vendido aos espanhóis do Granada.

Sporting: a equipa leonina contractou Elias ao Corinthians e garantiu o empréstimo de Markovic até ao fim da temporada, proveniente do Liverpool. No que toca a saídas, ficou confirmada a ida de Slimani para o Leicester e os empréstimos de Iuri Medeiros ao Boavista, Daniel Podence ao Moreirense e de Wallyson ao Standard Liége. Para além disso o Sporting conseguiu ainda rescindir o contracto, que ligava Labyad aos verde e branco.

FC Porto: os dragões contractaram o central Boly ao Sporting Braga. A nível de saídas a formação portista emprestou Martins Indi aos ingleses do Stoke City e Reyes ao Espanhol. O guarda-redes Sinan Bolat foi também emprestado ao Nacional, Ghilas aos turcos do Gaziantepspor e Gonçalo Paciência ao Olympiacos. Finalmente Licá assinou a título definitivo com o Notthingham Forest.