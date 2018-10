Sub-21: Portugal vence e garante apuramento

Depois de um festival de golos falhados diante de Israel, esperava-se pontaria mais afinada para a equipa portuguesa. Relativamente a esse jogo, o técnico Rui Jorge fez duas alterações. Para o duelo diante dos helénicos, o seleccionador chamou para o onze incial Ricardo Horta, e Diogo Jota, em deterimento de Iuri Medeiros e Gonçalo Paciência.

Perante uma Grécia bem organizada na sua retaguarda, a equipa lusa teve algumas dificuldades em acercar-se da área helénica com perigo, daí a ausência de lances de perigo durante os primeiros 45 minutos.

Foto: maisfutebol.iol.pt

Temia-se que os acontecimentos do jogo diante de Israel se repetissem; todavia, o golo português acabou mesmo por chegar. Oito minutos de jogo e, após um pontapé de canto, o primeiro remate de André Horta é parado pelo guardião grego, aparecendo Gelson Martins para a recarga vitoriosa.

Foto: AFP

A Grécia procurou reagir ao golo sofrido, estando perto do empate pouco depois, contudo, a bomba de Ionidis embateu com estrondo na barra da baliza portuguesa. Também Portugal pode aumentar a vantagem, beneficiando de duas boas oportunidades no espaço de um minuto, mas, quer Gonçalo Guedes, quer Bruno Fernandes, não conseguiram marcar.

Apesar de oportunidades para ambas as formações, o resultado não sofreu mais alterações. Com este triunfo Portugal carimba a presença no Campeonato da Europa de sub-21, a disputar em 2017, na Polónia.