NFL: O Regresso do Espectáculo Norte-Americano!

“Finalmente!” – Pensam os adeptos da NFL, a longa espera terminou.

Passaram-se 7 meses desde a vitória dos Denver Broncos sobre os Carolina Panthers no Superbowl 50 que marcou a despedida de Peyton Manning como um dos melhores de sempre.

Durante estes 7 meses todos os fãs da NFL foram estando atentos às movimentações e notícias da sua equipa preferida e não só, pois houveram de facto desenvolvimentos interessantes nestes últimos tempos:

Desde a despedida de Manning, como dissemos anteriormente, às acções pouco dignificantes de Johnny Manziel ou ainda ao castigo de Tom Brady devido ao caso “Deflategate”, é só escolher. No entanto e apesar dos jogos de treino das diversas equipas da NFL terem ocorrido nas últimas semanas, nada disto tira a “fome de bola” de todos aqueles que esperaram meses para ver os Touchdowns da sua equipa preferida.

Hoje, dia 7 de Setembro de 2016 ocorre um espectacular Carolina Panthers x Denver Broncos, o jogo ideal para começar a época visto se tratar de uma reedição do último SuperBowl, onde poderemos assistir ao clássico jogo em que uma equipa que possui um ataque fortíssimo (Panthers) defronta uma equipa com uma defesa de betão (Broncos), defesa esta que valeu à equipa de Denver o título em Fevereiro passado, sendo que há a curiosidade de saber se os homens de Carolina vão entrar na máxima força como na época anterior e ainda verificar como Denver reage à perda de Peyton Manning e à saída de Brock Osweiller para os Texans, ele que era tido como sucessor de Manning na posição de Quarterback no franchise de “Mile-High City”.

Com isto colocamos algumas questões que achamos pertinentes, tais como:

- Conseguirá Cam Newton voltar a ser o MVP dominante que foi o ano passado levando a sua equipa até ao SuperBowl?

- Irão os Patriots conseguir ultrapassar a ausência de Tom Brady nos 4 primeiros jogos da temporada?

- Será que os Broncos sem Peyton Manning podem sonhar com a revalidação do título?

- Quem será o Rookie do ano?

Resta-nos esperar e observar os jogos que irão ocorrer nas semanas que se avizinham para podermos fazer um balanço mais concreto sobre as diferentes equipas da NFL, desde aquelas que se encontram no “pote” de favoritas para conquistar o Superbowl passando por outras, que, na nossa opinião, têm desapontado por uma razão ou por outra.