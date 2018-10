Liga NOS: Antevisão da 4ª Jornada

O tricampeão nacional Benfica é o primeiro a entrar em campo, abrindo de resto a ronda esta sexta-feira frente ao Arouca. Na época passada a formação de Aveiro surpreendeu as águias, ao vencer por 1-0. Os encarnados sabem que não podem vacilar, para não perder mais pontos para a frente do campeonato, Rui Vitória sabe que não pode contar com Raúl Jiménez e Jonas lesionados, situação idêntica com Mitroglou, que no entanto ainda pode ser opção para este desafio, que tem início marcado para as 20h30.

No sábado disputam-se três encontros. Ás 16h00 no Restelo o Belenenses 11º classificado com quatro pontos, recebe o Nacional último da tabela ainda à procura dos primeiros pontos nesta temporada. Quando forem 18h15 começa em Alvalade a recepção do líder Sporting ao Moreirense, num jogo onde os leões querem somar a quarta vitória consecutiva, e assim manter a liderança. Curiosidade para ver como será composto o novo ataque verde e branco, agora sem a presença de Slimani.

Pouco depois de terminar a partida em Lisboa, inicia-se na cidade invicta o duelo entre FC Porto e Vitória Guimarães. Depois da derrota no clássico com o Sporting, os dragões querem regressar aos triunfos, mas pela frente vão ter um conjunto vimaranense, que após o desaire na ronda inaugural diante do rival Sporting Braga, somou por vitórias os encontros seguintes e tem vindo a apresentar um futebol de boa qualidade. De resto, as duas equipas repartem a quinta e sexta posição com seis pontos.

Para domingo estão agendados mais quatro jogos. Logo pela manhã o Paços Ferreira recebe o Estoril, num desafio os castores procuram a primeira vitória no campeonato, e os canarinhos os primeiros pontos. Já durante a tarde o Marítimo mede forças nos Barreiros com o Rio Ave, dois conjuntos separados por um ponto, com vantagem para os vilacondenses.

Ás 18h00 o Sporting Braga defronta o Boavista com os minhotos a quererem cimentar a sua posição entre os «três grandes». Pelas 20h15 o surpreendente segundo classificado, Vitória Setúbal vai a Trás os Montes para jogar com o Desportivo Chaves. Dois emblemas que venceram na última ronda e por isso é de esperar um bom desafio. Finalmente a jornada encerra na segunda-feira com o Feirense a receber o Tondela, que quer vencer pela primeira vez nesta temporada.