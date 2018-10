Renato Sanches titular na vitória do Bayern Munique: estreia razoável na Bundesliga

O Bayern Munique, orientado pelo italiano Ancellotti venceu esta sexta-feira a difícil formação do Schalke 04 por dois tiros sem resposta. O duelo apadrinhou a tão aguardada estreia do internacional lusitano Renato Sanches, sendo inclusive de salientar que o médio formado no SL Benfica foi aposta do treinador bávaro para o 11 inicial.

De referir ainda que o atleta de 18 anos falhou recentemente a convocatória de Fernando Santos por se encontrar lesionado, mas a recuperação da melhor forma física está concluída e Renato apresentou-se razoavelmente bem nesta sua primeira aparição no exigente miolo do Bayern.

O jogador luso jogou 70 minutos e foi no banco de suplentes que viu a sua equipa desfazer o nulo, que se manteve até ao minuto 81, quando Lewandowski furou as redes do Schalke. O segundo tento surgiu já em tempo de descontos, com Kimmich a fixar o resultado final para o Bayern em 2-0.