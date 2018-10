As contas da Liga Espanhola

Com três rondas completas em Espanha, o Real Madrid é líder isolado do campeonato, contabilizando três triunfos em outros tantos jogos. Vitórias diante da Real Sociedad (0-3), Celta de Vigo (2-1) e Ossasuna (5-2).

Já o campeão Barcelona começou bem com dois triunfos diante de Betis (6-2) e Athletic Bilbau (0-1). Contudo, ninguém certamente esperaria que os catalães tropeçassem nesta ronda, perdendo em casa diante do recém-promovido Alavés por 1-2.

O Atlético de Madrid demorou a arrancar a nova temporada; os homens de Diego Simeone começaram com dois empates (Alavés e Leganés). Finalmente os colchoneros conseguiram o primeiro triunfo à terceira jornada, vencendo o Celta de Vigo por 4-0.

Bons arranques também de destacar do Sevilha, e também do Sporting de Gijón. Ambas as equipas apenas perderam dois pontos, algo de enaltecer, especialmente no caso dos de Gijón, equipa que, na época passada, esteve a lutar pela permanência no escalão maior do futebol espanhol.

Foto: AFP

Do lado oposto da tabela está o Valência. Depois de uma época altamente instável, a equipa Che parece não ter esquecido a temporada passada. Os valencianos somam por derrotas os jogos disputados até ao momento. Os desaires com o Las Palmas (2-4), Eibar (0-1) e Bétis (2-3) dão a entender que esta será mais uma temporada para esquecer para os lados do Mestalla.

Foto: marca.com

Com apenas três jornadas, ainda estamos muito no início, contudo, a Liga Espanhola começa a ganhar forma. Veremos como se farão as contas mais à frente.