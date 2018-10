SC Braga não larga o pódio: minhotos com "Boavista" para a liderança

A jornada 4 da Liga NOS contou com uma soberba exibição do SC Braga diante o Boavista. O que à partida seria um duelo equilibrado, entre equipas sem desaires na prova, revelou-se todavia num passeio para os minhotos. Os bracarenses receberam e venceram o Boavista por contundentes 3-0, e assume-se cada vez mais como um sério candidato a contrariar o domínio dos chamados 3 grandes do futebol luso.

Na partida diante as panteras foram os guerreiros do minho a mostrar as garras de um felino, com relevo para os golos de Hassan, Pedro Santos e Wilson Eduardo. A equipa orientada por José Peseiro tem vindo a apresentar uma união sólida e talentosa em todos os sectores, algo que parecia ser difícil depois das saídas dos titulares Boly, Luiz Carlos e, principalmente, Rafa.

A verdade é que em 4 jogos o Braga está no segundo posto do campeonato, com os mesmos 10 pontos do Benfica e mais 1 que o FC Porto. O líder Sporting está a apenas 2 pontos de distância e o Braga é, a par de leões e águias, uma das 3 equipas que ainda não sofreu qualquer derrota na prova. Este início de época dos minhotos abre o apetite para o empolgante Benfica x Braga da jornada 5, um duelo que pode colocar os arsenalistas no restrito lote de candidatos a vencer o Título.