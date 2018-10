3 grandes à conquista da Europa: águias, leões e dragões em estreia na Champions

Os três grandes do futebol luso entrarão nas 4 linhas para iniciar a fase de grupos da célebre prova dos sonhos. O SL Benfica será o primeiro a escutar o hino da Champions, num duelo em que terá pela frente o Besiktas. O Sporting CP e o FC Porto apenas farão rolar o esférico estrelado esta quarta-feira, enfrentando Real Madrid e Copenhaga, respectivamente.

Benfica x Besiktas: ambições, reencontros e baixas de vulto

O Grupo B da UEFA Champions League tem início esta terça-feira, e logo com o SL Benfica a receber o campeão turco Besiktas. O duelo será apaixonante e os reencontros prometem empolgar ainda mais o ambiente do infernal Estádio da Luz. Do lado turco, foco desde logo para a presença do brasileiro Talisca. O médio chegou recentemente a Istambul cedido por uma época pelo emblema das águias, aguardando-se um reencontro emocionante com o clube que ainda há 2 meses o sagrou campeão. O jogador conhece muito bem a equipa de Rui Vitória e conhece, inclusive, o doce sabor de festejar um golo na Champions League. Relevo ainda para a presença dos ex-portistas Aboubakar e Quaresma, 2 atletas que sabem o que é jogar diante o poderio encarnado.

Curiosidades à parte, o Benfica jogará perante o seu público e o favoritismo recai inteiramente para o lado benfiquista, que terá em Salvio e Pizzi as suas principais armas para superar a equipa forasteira. As baixas dos habituais titulares Jardel, Mitroglou, Jonas, Jiménez e do recém chegado Rafa não fazem Rui Vitória desistir, sendo de salientar as chamada dos jovens talentos João Gonçalves e José Gomes para tentarem conquistar o tão desejados 3 pontos.

Real Madrid x Sporting: sonhar é à borla, já diria Cristiano...

O jogo de todas as emoções do Grupo F da Liga Milionária será disputado esta quarta-feira e terá, de um lado, o campeão europeu Real Madrid, e do outro o sonhador Sporting CP. A onda verde já tem lugar marcado no Santiago Bernabéu num duelo que se prevê histórico por inúmeros motivos, sendo que desde logo se destaca o reencontro de Cristiano Ronaldo frente à equipa lisboeta que o lançou para a grande esfera do futebol europeu há já 13 anos. Em solo espanhol, o mundo do desporto rei terá ainda a possibilidade de ver jogar 5 campeões europeus pela selecção das quinas. No Real relevo para Pepe e Cristiano, e no Sporting Rui Patrício, William e Adrien.

As hipóteses leoninas são reduzidas, mas a estratégia inteligente de Jesus aliada ao plantel de qualidade poderão, quem sabe, surpreender a monstruosa máquina ofensiva BBC: Benzema, Bale e Cristiano. Relevo ainda para o duelo particular entre Adrien e Modric, os cérebros do meio campo que poderão ser a chave que irá abrir a porta do sucesso de uma outra equipa. O sonho comanda a vida, e sonhar é a vida que alimenta a UEFA Champions League...

Porto x Copenhaga: favoritismo azul, mas não facilitismo

O FC Porto integra o Grupo G da Liga dos Campeões, e a estreia dos pupilos de Espírito Santo é já quarta-feira diante o campeão da Dinamarca. A ansiedade em justificar o favoritismo invicto é enorme e o talento dos jogadores é ainda maior. Para levar de vencida esta equipa, o Porto terá de apresentar um miolo forte fisicamente e com poderio para aguentar os duelos individuais com os robustos jogadores dinamarqueses. Quando o Porto desbloquear a muralha do Copenhaga o esférico estrelado chegará muito mais facilmente à baliza, porque talento e técnica é algo que não faltará a André Silva, Oliver e companhia. O dragão é favorito e resta agora provar que os 3 pontos ficarão ouro sobre azul.