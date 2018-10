Ricardinho esmaga Panamá com seis golos: Portugal nos oitavos do Mundial

A equipa lusa de Futsal já garantiu o passaporte para os oitavos de final do Mundial da Colombia. Os heróis do mar esmagaram o Panamá por 9-0, num duelo verdadeiramente memorável para o melhor do mundo Ricardinho. O craque lusitano foi um autêntico pesadelo para o Panamá e abriu o marcador logo aos 12 segundos de jogo, marcando assim o tento mais rápido de sempre da equipa lusitana.

A equipa nacional entrou fortíssima na quadra e foi sem surpresa que Cardinal aumentou a vantagem pouco depois. O astro Ricardinho não baixou o ritmo e fez o 3-0 sem dar chance ao Panamá, nem sequer para respirar. O terror Cardinal não se deixou ficar e bisou na partida, deixando o frágil oponente de rastos.

A selecção portuguesa não baixou a intensidade e deixa de existir forma de descrever o talento, a qualidade e o dom incrível de Ricardinho. O feiticeiro luso marcou ainda mais 3 tentos na primeira parte representando uma ameaça para qualquer adversário. Antes do intervalo, relevo ainda para o golaço de Miguel Ângelo a fixar o 8-0 antes de recolher ao balneário.

Na segunda parte, o Panamá retificou as marcações defensivas e Portugal por sua vez reduziu um pouco a percentagem de eficácia diante as redes contrárias. No entanto, Ricardinho não podia deixar de abanar a varinha mais uma vez. A equipa lusa venceu por 9-0 e com os 6 tentos, Ricardinho tornou-se no melhor marcador português da história do Futsal.

Resta agora aguardar pelo 3º jogo da fase de grupos para perceber qual o posto dos heróis do mar, porque una certeza está garantida: Portugal já está nos oitavos!