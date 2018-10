Liga NOS: Benfica recebe Sporting Braga, Sporting em Vila do Conde e FC Porto em Tondela

A ronda cinco da Liga NOS começa esta sexta-feira com o derby madeirense, entre o Nacional e Marítimo. A formação alvinegra é última classificada e procura ainda somar os primeiros no campeonato, enquanto os maritimistas querem regressar aos triunfos duas jornadas depois da única vitória. Um encontro marcado para as 20h30.

No sábado jogam-se mais três jogos. Ás 16hh00 o Estoril tenta na Amoreira averbar o primeiro triunfo na liga, mas pela frente vai ter o Moreirense, que apenas venceu por uma vez e vem de uma derrota com o Sporting. Pelas 18h15 o Vitória Setúbal quinto classificado, recebe o Paços Ferreira, que também ainda não sabe o que é ganhar. Em caso de triunfo os sadinhos sobem de forma provisória ao segundo lugar.

O Vitória Guimarães defronta o Belenenses quando forem 20h30. Dois conjuntos que se encontram separados apenas por um ponto (7-6), com vantagem para o clube do Restelo. Os vimaranenses perderam na ronda passada frente ao FC Porto por 3-0, já os lisboetas bateram o Nacional, 2-1.

Para domingo estão marcados mais quatro encontros. Ás 16h00 começa a partida entre o Arouca e o Desportivo Chaves. Os flavienses ainda não «provaram o sabor da derrota» nesta época, perante um conjunto aveirense que não ganha desde a segunda jornada. Também à mesma hora tem início no Estádio do Bessa o jogo entre o Boavista e o Feirense. Os boavisteiros ultrapassam o conjunto de Santa Maria da Feira, na tabela classificativa caso vençam, mas os comandados de José Mota surgem motivados, depois do triunfo sobre o Tondela.

O primeiro dos «três grandes», FC Porto entra em campo pelas 18h00, no reduto do Tondela. Os dragões precisam de vencer para desde logo igualarem, ainda que de forma provisória o Sporting, mas pela frente vai ter uma equipa que na época transacta venceu por 0-1 no Dragão. Para além do mais. os liderados de Petit são a primeira formação acima da zona de despromoção e necessitam de pontos, pelo que a tarefa poderá tornar-se mais complicada para os azuis e brancos.

Pelas 20h15 o Sporting continua a defesa da liderança isolada do campeonato,em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Os leões que somam por vitórias todas as partidas disputadas até ao momento, procuram manter esse registo frente aos vilacondenses, que na última ronda venceram nos Barreiros por 0-1 e estão na sexta posição.

Esta ronda só vai ficar encerrada na próxima segunda-feira com o «prato forte» a ser jogado na Luz entre Benfica e Sporting Braga. Os dois conjuntos estão na segunda posição com dez pontos, com vantagem para os minhotos por terem menos um golo sofrido. Um jogo que será também marcado por um possível confronto de Rafa, agora o serviço das águias, contra a sua antiga equipa, mas para isso é preciso que o extremo encarnado recupere da lesão contraída na última ronda.