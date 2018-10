Gelson Martins : a nova jóia da coroa leonina

Capas de jornais, comentários em televisões internacionais e um destaque para uma exibição soberba no Santiago Bernabéu. Gelson Martins tem estado nas bocas de todos, hoje fazemos-lhe o RX.

Começou do outro lado

Ao olhar para Gelson Dany Batalha Martins, podemos pensar que o prodígio que todos temos visto ao serviço do Sporting desde o início da temporada começou nas escolinhas de Alcochete, mas a verdade é que a realidade é outra.

O luso-cabo verdiano começou a jogar futebol nos júniores... do Benfica. De 2008 a 2010 o menino dos olhos de todos os adeptos verde e brancos fez parte dos sub15 e sub16 no clube encarnado. Saiu a meio da temporada para as escolas de Alcochete e por lá continua até aos dias de hoje. 22 golos em 6 temporadas com mais de 12 mil minutos em campo, este é o saldo do extremo leonino. No Benfica? Nem golos, nem jogos, só inicio de formação.

A verdade é que a SAD, agora liderada por Bruno de Carvalho, agarrou o jogador e não vai facilitar em nada a possível compra do extremo, actualmente Gelson Martins tem contrato com o Sporting até 2020/2021 e a cláusula tem um valor estipulado já conhecido de todos, de 60M€.

Crescer, aprender e surpreender

Basta pensar em datas para vermos o quanto Gelson cresceu no último ano... O contrato com o Sporting foi renovado em Abril de 2015 e, na altura, ainda era ao serviço da equipa B que a nova jóia da coroa brilhava.

Jorge Jesus chegou e as coisas mudaram, assim que a época 2015/2016 arrancou, o técnico leonino começou a utilizá-lo e foram 13 os jogos de todas as competições em que pôde experimentar a titularidade. 7 tentos o miúdo marcou e o treinador gostou.

Um dos 2 tentos de Gelson esta temporada na Liga foi marcado contra o FC Porto

Depois de ter estado ao serviço dos sub20 e sub21, o internacional português ganhou mais notoriedade e isso fez com que segurasse a camisola de titular desde o inicio da temporada e a verdade é que 4 jogos depois, já são dois os golos marcados.

Esta temporada tem tudo para ser a de sonho do jogdor português e depois de grandes colossos europeus terem visto a prestação de Gelson no jogo com o Real Madrid, os 60M€ vão ser um valor reduzido para segurar tamanha categoria.

O Novo Nani

Se há coisa que distingue Gelson de todos os colegas do plantel verde e branco é a qualidade e a velocidade. Com apenas 21 anos, o jovem leão tem estado em todos os lances relevantes de todos os jogos da equipa de JJ.

Velocidade, qualidade, destreza, segurança e vontade de marcar, estas têm sido as palavras que o luso-cabo verdiano tem trazido com ele ao longo de todas as partidas e a verdade é que já revelou ser uma peça fulcral nas contas leoninas.

O treinador verde e branco tem em Gelson a arma secreta para desarmar os adversários de toda e qualquer capacidade defensiva. O "miúdo " tem qualidade e depois de 5 jogos realizados muito se espera daquele que é o Novo Nani de Alvalade e até CR7 já elogiou o jovem jogador...

Se será ou não a temporada de afirmação de Gelson no plantel do Sporting, ainda é cedo para dizer, mas a verdade é que, até agora, as condições por cá estão, resta saber se serão aproveitadas.