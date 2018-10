Manchester United perde novamente: Watford trama Mourinho

O Manchester United deslocou-se ao terreno do Watford e a humilhação foi inevitável. Os pupilos de José Mourinho não assumiram o favoritismo e o Watford mostrou ter uma personalidade incrível, vencendo justamente por 3 bolas a 1.

O marcador foi inaugurado por Capoue à passagem do minuto 34, deixando Mourinho à beira de um colapso nervoso. O United tentou responder, mas nem mesmo Ibrahimovic alterou o 1-0 que se registou ao intervalo. No segundo tempo os red devils entraram mais dinâmicos no ataque e foi sem surpresa que chegaram à igualdade. Ao minuto 63 Ibrahimovic cruzou e o menino de ouro Rashford empatou o duelo em 1-1.

O Watford não perdeu a organização e manteve a frieza necessária para voltar ao domínio das operações. A equipa da casa limitou-se a aproveitar as facilidades dadas pelo Manchester, marcando dois golos que gelaram as intenções de Mourinho, ao minuto 85 e 90. Os heróis do Watford foram Zúniga e Deeney que fixaram o resultado final em 3-1. Trata-se da segunda derrota consecutiva do Manchester United na Premier League, e neste momento o líder Manchester City já está a 6 pontos de distância.