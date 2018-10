Marega: de «flop» no FC Porto a goleador do Vitória Guimarães

Tem sido um arranque de temporada ao mais alto nível para Marega. O maliano chegou no «mercado de verão» ao Vitória Guimarães por empréstimo do FC Porto, até ao final da temporada e a mudança de ares para o Minho fez-lhe bem. Em quatro jogos disputados para o campeonato, o extremo que pode também actuar como avançado marcou quatro golos, tendo apenas ficado em branco no encontro com o Sporting Braga e diante dos dragões, por não poder jogar devido a estar emprestado.

Curiosamente a primeira «vítima» de Marega foi o clube que o deu a conhecer a Portugal, o Marítimo onde alinhou durante um ano e meio marcando quinze golos em trinta e quatro desafios. O jogador do Mali fez o segundo golo no triunfo por 0-2 dos vimaranenses na segunda ronda da Liga NOS, e foi preciso apenas esperar pela jornada seguinte para ver Marega bisar frente ao Paços Ferreira, numa partida de loucos que terminou com a vitória minhota por 5-3.

No último fim-de-semana Marega fez o quarto golo ao serviço do Vitória no empate a uma bola frente ao Belenenses, tornando-se assim no melhor marcador do campeonato, até ao momento. Recuando no tempo facilmente se verifica que o maliano, já superou o seu registo enquanto ao serviço do FC Porto, onde fez somente um golo em treze encontros. Ao serviço da sua selecção já leva cinco internacionalizações, sem que ainda se tenha estreado a marcar.

O futebol tem destas coisas e são vários os exemplos de jogadores, que chegados a clubes grandes provenientes de outros mais modestos, não rendem o mesmo. Por vezes o «peso» da camisola não os deixa libertarem-se, outras é o estilo táctico da equipa, a pressão dos adeptos, tudo conta e nem todos conseguem lidar com isso. Mas o facto é que ao serviço do Vitória Guimarães, tal como já havia feito no Marítimo, Marega voltou a poder mostrar os dotes de goleador e na próxima jornada terá oportunidade de lhe dar seguimento no derby citadino diante do Moreirense.