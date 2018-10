Grimaldo tem asas para voar: constante, inteligente e veloz

O jovem lateral esquerdo, Grimaldo, é um dos totalistas de Rui Vitória, tendo somado já 630 minutos no conjunto de todas as competições. Aos 21 anos, Grimaldo regista presenças na equipa da Luz de altíssimo nível, tratando-se do atleta mais regular exibicionalmente até agora nos 7 jogos oficiais do SL Benfica. Recorde-se que Eliseu foi o titular da lateral esquerda encarnada nas duas últimas épocas, mas nem o estatuto de campeão europeu impediu Grimaldo de se afirmar como um indiscutível no colectivo das águias.

Formado na famosa cantera do Barcelona, o jogador chegou a Lisboa com uma inteligência táctica incrível para a sua idade, sendo de salientar que tem vindo a crescer de jogo para jogo. Na recente vitória benfiquista diante o Braga, Grimaldo brindou a Luz com todo o seu esplendor, protagonizando uma exibição soberba a defender e explosiva a atacar. A resistência do jogador tem oferecido uma consistência notável ao jogo das águias, com uma velocidade supersónica e uma capacidade muito acima da média para cruzar para os dianteiros. A margem de progressão da jovem águia é gigante, e Eliseu pode mesmo habituar-se a aquecer o banco.