Antevisão da 6ª Jornada

Como dissemos, a ronda começa esta sexta-feira com dois jogos. O primeiro é o derby da cidade do Porto entre FC Porto e Boavista. Depois dos empates com FC Copenhaga e Tondela, os dragões querem voltar aos triunfos. Pela frente terá um Boavista que não vence desde a 1ª jornada e que procura voltar ao caminho dos triunfos.

Às 21h é a vez do Sporting defrontar o Estoril em Alvalade. Os leões estão com o orgulho ferido devido à pesada derrota diante do Rio Ave na ronda anterior. Do outro lado está um Estoril que, depois de um arranque periclitante, conseguiu vencer pela primeira vez no último fim-de-semana.

Para sábado estão reservados mais três encontros. Primeiro o Feirense recebe o Nacional. Os Capões estão em grande forma, tendo vencido os últimos dois jogos. Em posição totalmente oposta está um Nacional que apenas na última jornada somou os primeiros pontos, depois de quatro derrotas seguidas.

Às 18:15 é a vez do líder Benfica visitar Trás-os-Montes para enfrentar o Desportivo de Chaves, as duas únicas equipas sem derrotas até ao momento. Os encarnados assumiram a liderança da Liga, e terão pela frente uma equipa flaviense a fazer um excelente arranque de campeonato.

O dia termina com a recepção do Sp.Braga ao Vit.Setúbal. As duas equipas vêm de derrotas na jornada transata, querendo assim por isso inverter a tendência o quanto antes.

No Domingo jogam-se mais três encontros. O Marítimo, com o novo treinador Daniel Ramos, recebe um Tondela motivado pelo empate diante do FC Porto, e disposto a dar seguimento aos bons resultados.

Foto: Gregório Cunha/LUSA

Às 18h medem forças Paços de Ferreira e Rio Ave. São duas equipas oriundas de importantes vitórias. Os pacenses golearam em Setúbal por 4-1, enquanto que os de Vila do Conde venceram categoricamente o Sporting por 3-1.

A fechar o dia mais um derby, desta vez vimaranense. Frente-a-frente Moreirense e Vit.Guimarães. O Moreirense precisa de pontos para fugir à segunda metade da tabela, enquanto que o Vitória quer traduzir em pontos o bom futebol que tem mostrado.

Foto: maisfutebol.iol.pt

A ronda só termina na segunda-feira quando o Belenenses receber o Arouca. O jogo marca o regresso de Lito Vidigal a uma casa que bem conhece e da qual, recorde-se, não saiu nos melhores termos.