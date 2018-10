Três grandes esperanças na Champions: leões, dragões e águias rumo à vitória

O Sporting e o Porto entrarão em campo esta terça-feira às 19:45 para disputarem a segunda jornada da fase de grupos da UEFA Champions League. Os leões recebem o Legia de Varsóvia e os dragões deslocam-se a Leicester para enfrentarem o campeão inglês. O Benfica apenas entrará nas 4 linhas esta quarta-feira, também às 19:45 e logo para jogar diante a difícil equipa do Nápoles em solo italiano.

Sporting x Legia: reagir e rugir no pôs Madrid

O Grupo F da Liga dos Campeões terá como cabeça de cartaz, nesta segunda jornada, o Borussia Dortmund x Real Madrid, mas as atenções lusas estarão em Alvalade para o duelo entre Sporting e Legia.

Depois da estrondosa exibição dos leões frente ao Real Madrid, os verde e brancos recebem o clube polaco que teoricamente é o oponente mais frágil do grupo. Apesar do favoritismo evidente, o Sporting terá de encarar o Legia com respeito e humildade. O técnico Jorge Jesus não deverá alterar muito o 11 inicial que venceu o Estoril encarnado este desafio europeu com os jogadores mais sonantes do plantel.

Num grupo em que o grau de exigência é tão alto, os felinos de Lisboa terão quase obrigatoriamente de vencer o Legia, tanto em casa, como fora, caso mantenham a ambição de chegar aos oitavos de final da prova mais apetecível do futebol do velho continente.

O Legia não atravessa um bom momento exibicional, mas a responsabilidade do jogo está toda do lado sportinguista. Ou seja, os pupilos de Jorge Jesus terão de entrar em campo a todo o gás para poderem justificar o favoritismo que lhe é atribuído à partida.

O resultado da partida entre Real Madrid e Dortmund não será indiferente aos leões, uma vez que o Sporting neste momento ocupa a última posição do grupo a par do Legia, sendo que os espanhóis e os alemães estão classificados nas duas primeiras posições, com 3 pontos somados.

Leicester x Porto: fazer história em Inglaterra e travar Slimani

O FC Porto desloca-se ao reduto do campeão inglês, Leicester com o intuito de limpar a má imagem deixada na 1ª jornada da fase de grupos da liga dos campeões decorrente do decepcionante empate a uma bola frente ao Copenhaga em pleno estádio do dragão. O Leicester irá receber o clube português na liderança isolada do grupo, uma vez que no duelo inicial da competição conseguiu demolir os belgas do Brugge por 3 bolas a 0.

O apuramento está ao alcance dos dragões, mas para tal os pupilos de Nuno Espírito Santo terão de contrariar a história tentando vencer pela primeira vez uma partida oficial em solo britânico. Recorde-se que, recentemente Islam Slimani se transferiu do Sporting para o Leicester, sendo que curiosamente o último jogo em que o argelino participou ao serviço do Sporting foi no clássico frente ao Porto, onde acabaria por marcar um dos dois golos da vitória leonina. O reencontro entre o avançado africano e o clube invicto será já esta terça-feira, sendo de realçar que Slimani soma já cinco golos marcados ao clube portista, quatro dos quais ao guarda-redes Casillas.

Curiosidades à parte, o Porto terá que ter também cuidado com o dianteiro Vardy, mas a postura e a táctica azul e branca não deverá ser extraordinariamente defensiva porque as ambições da equipa lusa são também elas legítimas e reais. O Porto conta com um grupo forte e estrategicamente bem construído com um meio-campo organizado e dinâmico, que poderá catapultar o futebol azul e branco para o ataque.

Nápoles x Benfica: águia procura levantar voo no grupo

O SL Benfica terá a dura tarefa de enfrentar uma das melhores equipas italianas da actualidade, o Nápoles. O empate caseiro da primeira ronda da fase de grupos da liga dos campeões, frente ao Besiktas acabou por ser surpreendente, mas a convicção de Rui Vitória e companhia em vencer o Nápoles é uma evidência.

As baixas na frente de ataque parecem estar finalmente a diminuir, sendo de salientar a forma incrível que Mitroglou está a atravessar desde que voltou à competição, somando já três golos em dois jogos. Com a saída de Higuaín, o Nápoles poderia ter ficado mais frágil, mas a verdade é que o seu substituto directo, Milik tem vindo a fazer o gosto ao pé vezes e vezes sem conta.

A deslocação benfiquista a Itália não será fácil, mas a experiência europeia das águias poderá ser um trunfo bastante importante para o clube lisboeta. O Nápoles lidera o grupo neste momento, com três pontos, mas em caso de triunfo benfiquista serão os encarnados a assumir esse posto.