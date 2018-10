Bas Dost de garras afiadas: 5 jogos pelo Sporting, 5 festejos

O substituto de Slimani na frente de ataque leonina já tem direito a uma música dedicada aos seus dotes de goleador. O gigante internacional pela laranja mecânica Bas Dost aterrou em Lisboa, entrou em Alvalade e ainda não parou de marcar golos de leão ao peito. Trata-se do melhor arranque de época de sempre do novo matador dos sportinguistas, fazendo assim esquecer o argelino Islam Slimani. Bas Dost tem 1.96m, mas está longe de ser apenas um avançado fixo. O jogador tem alguns recursos técnicos e precisa só de tempo útil com Jorge Jesus para poder integrar totalmente as ideias ofensivas do 4-4-2 do técnico leonino. O holandês estreou-se a marcar pelo Sporting frente ao Moreirense, tendo repetido a dose na derrota de 3-1 em Vila do Conde.

No passado fim de semana, Bas Dost bisou pela primeira vez com a camisola verde e branca, tendo sido fundamental na vitória de 4-2 diante o Estoril. Na Liga dos Campeões, o dianteiro ficou em branco frente ao Real Madrid, mas o Legia não resistiu aos encantos goleadores do holandês. Os sportinguistas bateram os polacos por 2-0 e Bas mostrou uma vez mais que é um leão pronto a sair da jaula para furar as redes contrárias. O saldo oficial do artilheiro é simples: em 5 jogos, Dost leva 5 tiros certeiros, uma média de 1 tento por jogo. A incrível estatura, aliada ao estrondoso jogo aéreo, e o instinto nas desmarcações na grande área, são atributos que fazem tremer qualquer defesa, mas ainda há muito para evoluir tecnicamente. Mas uma coisa é certa: Bas Dost chegou, viu e ganhou a admiração dos adeptos leoninos.