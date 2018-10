Selecção Nacional: Gelson Martins estreia-se nos convocados

Gelson Martins faz assim a estreia na equipa principal das «quinas». O jogador do Sporting vê assim coroada as boas exibições ao serviço dos leões. De resto na lista de convocados, destaque para o regresso de Cristiano Ronaldo que falhou por lesão os encontros com Gibraltar e Suíça por lesão. Portugal defronta Andorra no próimo dia 7 de Outubro e as Ilhas Faroé no dia 10.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Diego Marafona.

Defesas: Cedric, Pepe, Bruno Alves, José Fonte, João Cancelo, Raphael Guerreiro e Antunes.

Médios: William Carvalho, João Mário, Adrien Silva, João Moutinho, Renato Sanches, André Gomes e Danilo.

Avançados: Bernardo Silva, Gelson Martins, André Silva, Éder, Nani, Quaresma e Cristiano Ronaldo.