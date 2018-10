Benfica: o tango argentino de Salvio acerta o passo

A exigente massa associativa do SL Benfica tem vibrado intensamente com a classe, talento e profissionalismo do internacional argentino Salvio. As lesões não têm facilitado em nada a evolução do jogador, mas a garra e a preserverança do extremo levaram Rui Vitória a apostar no ala para ser um titular indiscutível no 11 encarnado. É certo que o argentino não tem ainda condições para apresentar a mesma intensidade de jogo durante os 90 minutos, mas é inegável que o talento do mago jogador voltou a deslumbrar os adeptos da Luz.

Até agora, Salvio já alinhou pelas águias em 519 minutos em todas as competições, apresentando um processo positivo de evolução muito acima da média, jogo após jogo. Frente ao Nápoles, o jogador saltou do banco quando o Benfica perdia já por 4-0, tendo contribuído directamente para uma reacção benfiquista, que resultou num golo do argentino e noutro de Gonçalo Guedes. Em termos técnicos e tácticos, Salvio está a crescer, tendo inclusive recuperado alguma velocidade no seu futebol. O extremo está perto de voltar aos bons velhos tempos, sendo extraordinariamente positivo para a qualidade da Liga NOS voltar a ver as fintas, os sprints, as assistências e os golos de um dos jogadores mais talentosos que passaram por Portugal na última década.