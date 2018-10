Liga Espanhola: Atlético vence Valência

O Atlético venceu na casa do Valência, estádio Mestalla, por 2-0, com golos de Griezmann e Kevin Gameiro. Destaque para o retorno do internacional português Tiago ao minuto 80, em que substituiu Griezmann. De destacar igualmente a titularidade de Nani e João Cancelo na equipa do Valência.

Numa partida em que os Colchoneros foram sempre melhores, a equipa da capital acabou por falhar duas grandes penalidades, com o guarda-redes Diego Alves a salvar o Valência em dois momentos (aos 44 e aos 69 minutos) - uma primeira vez com Griezmann a ver o guardião ir tirar a bola junto ao poste, e uma segunda apontada por Gabi, a estirar-se e a fazer a defesa.

Com esta vitória a equipa madrilena tem 15 pontos, fruto de quatro triunfos e três empates, e ocupa provisoriamente o primeiro lugar, já que o Barcelona ainda não jogou com o Celta de Vigo e o Real Madrid empatou a um com o Eibar no Santiago Bernabéu. Na próxima jornada o Atlético recebe o Granada.