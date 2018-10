Aubameyang: «O Real Madrid é o clube do meu coração»

Não é surpreendente que um jogador tenha a ambição de jogar no Real Madrid - considerado por muitos um dos melhores clubes do mundo e pela FIFA em 2000 como o melhor clube do século XX - e, nesse sentido, nem o facto de defender as cores do Dortmund e disputar o grupo F da Liga dos Campeões com os merengues deixa Aubameyang de pé atrás no momento de partilhar publicamente esse desejo.

Numa entrevista à revista francesa "Onze", o atual avançado dos Die Schwarzgelben ("Os Pretos e Amarelos") voltou a afirmar o amor que tem pelo clube de Madrid e a promessa que fez ao avô.

«O Real Madrid é o clube do meu coração. Prometi ao meu avô que jogaria um dia lá e espero que isso possa suceder. É apenas um objetivo e ainda tenho tempo. Não o disse para despertar o interesse do clube e tratar de os atrair. Creio que hoje não precisava disso... Se me quiserem, virão. Não vieram ainda, azar. Mas sei que houve contactos.», frisou.

Ao falar das movimentações de mercado, o jogador franco-gabonês acabou por revelar mais detalhes sobre as últimas janelas de transferências.

«Estive perto de assinar pelo Manchester City. Houve negociações. O meu pai falou com o clube, mas acabou por não se concretizar.», referiu, adiantando, ainda, alguns contatos por parte do PSG. «No final da primeira temporada no Dortmund houve contactos. No ano seguinte também... Na verdade, em quase todos se regista algo. É tudo o que posso dizer e gostava de dizer mais, mas não posso. Não tenho especial interesse em voltar a jogar em França. Mas é certo que o PSG tem ambição de ganhar a Champions e isso é de especial interesse para um jogador como eu.», afirmou.

O Borussia de Dortmund e o Real Madrid voltam a medir forças em Espanha, no próximo dia 7 de Dezembro, num jogo a contar para a fase de grupos da prova milionária, pelas 20:45 locais.