Belenenses: Quim Machado é o novo técnico

Quim Machado é o novo treinador do Belenenses. O técnico foi apresentado esta quinta-feira no Restelo e entra para o lugar de Julio Velázquez. O contracto é válido até ao final desta época, de resto Quim Machado vai já orientar o treino desta tarde.

O técnico mostrou-se confiante e quer o Belenenses a praticar bom futebol. «Não se pode rejeitar o Belenenses e treinar na Primeira Liga é uma montra onde me quero afirmar. Quero pôr o Belenenses a jogar bem e dar sequência ao bom trabalho feito por Julio Velázquez. Não traço objetivos. É jogo a jogo, ganhar e jogar bem», afirmou.

No que diz respeito ao abandono do Santa Clara, que orientou somente durante dois jogos na Segunda Liga, Quim Machado mostrou-se tranquilo. «A saída tem a ver com razões familiares. Tenho um familiar doente. Não poderia estar fora do continente. Tenho a consciência tranquila», referiu. O primeiro encontro oficial do novo treinador dos azuis do Restelo, será para a Taça de Portugal frente à Académica.