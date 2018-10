Oficial: Erwin Sánchez de saída do Boavista

A Liga NOS conheceu esta Segunda-Feira mais uma chicotada psicológica: o boliviano Erwin Sánchez não resistiu aos maus resultados e abandonou o comando técnico do Boavista. A equipa do Bessa sofreu um duro golpe frente ao Belenenses, perdendo em casa com os lisboetas, numa partida que ditou a eliminação precoce do Boavista na Taça da Liga. Os exigentes adeptos das panteras contestaram o desempenho do treinador e Sánchez não terá gostado da pressão frequente que sente quando orienta a equipa no Estádio do Bessa.

A verdade é que o Boavista perdeu 4 dos últimos 5 jogos, levando a direcção do clube a rescindir o vínculo com o estratega. O treinador e ex-glória das panteras deixa o clube com alguma mágoa depois de ter levado a cabo uma recuperação soberba na época passada, a seguir a Petit ter saído do Bessa.