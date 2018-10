Taça de Portugal: três «grandes» não querem tombar

Benfica, FC Porto e Sporting começam a lutar por um lugar na final do Jamor, nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Esta é uma prova onde os «pequenos» tentam sempre tombar os «grandes», e por vezes isso acontece mesmo entre os maiores do futebol nacional. Porém não se espera que tal venha acontecer, nesta ronda da competição.

Famalicão x Sporting

O Sporting é o primeiro a mostrar serviço, já esta quinta-feira diante do Famalicão. A formação do norte do país ocupa o 18º lugar da Segunda Liga, encontrando-se por isso em zona de despromoção. Para piorar a situação, Ulisses Morais apresentou a demissão durante a tarde de terça-feira, após doze jogos ao comando da equipa, onde perdeu metade deles. O novo técnico só será apresentado após o jogo com os leões, sendo ainda desconhecido quem irá orientar o conjunto nesta partida.

Por seu turno a turma de Alvalade quer vencer para avançar na competição, e assim ganhar também moral para o desafío da próxima semana com o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões. Com a paragem para as selecções e com vários jogadores a chegarem a Portugal apenas durante o dia de hoje, é de esperar que Jorge Jesus faça várias alterações no onze, desde logo na baliza com Beto a fazer a estreia com a camisola leonina.

O central Douglas que também foi reforço neste último mercado de transferências, deverá também alinhar pela primeira vez e possivelmente com Paulo Oliveira ao seu lado, com Esgaio no lado direito. No meio-campo Bruno Paulista devera ter mais uma oportunidade para se mostrar, e curiosidade para ver se é desta que Meli é chamado, ele que apenas jogou alguns minutos na pré-época. No ataque Matheus Pereira vai ter minutos com André a ser o homem mais ofensivo.

1º Dezembro x Benfica

Na sexta-feira é a vez do Benfica entrar em competição diante do 1º Dezembro, que actua no Campeonato de Portugal. Actualmente no sétimo lugar da série G, a equipa da linha de Sintra vem de três vitórias consecutivas. A partida vai ser disputada no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, dado o 1º Dezembro ter abdicado de jogar no sintético e assim também poder ter uma melhor receita financeira, face ao maior número de espectadores.

No lado dos encarnados curiosidade desde logo para ver se Éderson vai continuar na baliza, ou se Paulo Lopes terá uma oportunidade. Na defesa Eliseu poderá alinhar pela primeira vez nesta temporada, face à lesão de Grimaldo e Kalaica deverá fazer dupla com Luisão no centro da defesa. No meio-campo Danilo pode fazer a estreia com a camisola das águias, com Celis a ter mais uma hipótese de se mostrar. Na frente de ataque Carrillo poderá ser titular com Mitroglou ou então o jovem José Gomes.

Gafanha x FC Porto

Por fim o FC Porto joga no sábado diante do Gafanha, conjunto da região de Aveiro e que está no primeiro lugar da série D, do Campeonato de Portugal. Com cinco vitórias consecutivas, a formação orientada por Nuno Pedro sabe que é uma missão muito difícil eliminar os dragões, mas na Taça tudo pode acontecer e motivação é algo que não irá faltar.

Já os azuis e brancos vão querer certamente vencer para seguir em frente, e poderem lutar por uma nova presença no Jamor, depois da final perdida na última edição. O técnico Nuno Espirito Santo vai fazer com toda a certeza alterações no onze, com José Sá a ocupar a baliza, Boly vai ter nova oportunidade no eixo da defesa, e expectativa para o possível regresso de Maxi Pereira, que se lesionou no encontro com a Roma.

No meio-campo Óliver Torres, Sérgio Oliveira e Evandro podem ser titulares, enquanto no ataque Depoitre, Adrián Lopez e Varela podem ser as «armas» apontadas à baliza do Gafanha.