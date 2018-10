Liga inglesa: Chelsea atropela o timido campeão Leicester

A empolgante Premier League está de volta e logo com o incrível Chelsea 3 Leicester 0. O Estádio Stamford Bridge vestiu as cores arrepiantes dos blues e dos campeões ingleses para um jogo recheado de emoção. O Chelsea entrou em alta velocidade e Diego Costa abriu o activo à passagem do minuto 7. O Leicester sentiu o golo sofrido e o Chelsea adoptou uma postura dominadora mas sem correr grandes riscos.

O segundo tento dos londrinos surgiu naturalmente ao minuto 33 por intermédio do pequeno grande génio Hazard. No segundo tempo, o Leicester tentou subir as linhas, mas nem Slimani, Vardy e companhia tiveram a pontaria suficiente para atenuar a superioridade dos blues. Para piorar o cenário para os campeões ingleses, Moses resolveu fixar o resultado em 3-0 ao minuto 80.

A vitória londrina não sofre qualquer contestação e o Leicester continua a sofrer pesadas derrotas esta temporada.