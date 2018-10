Hugo Viana pendura as botas aos 33 anos

Aos 33 anos, Hugo Viana confirmou na sua conta oficial do Instagram, que terminou a sua carreira profissional de futebolista. O último clube que representou foi o Al-Wasl, mas a inexistência de propostas aliciantes, levaram o português a optar pelo abandono dos relvados. Formado no Sporting CP, Hugo Viana notabilizou-se também ao serviço do Newcastle, do Valência e do SC Braga. O médio chegou à equipa das quinas muito jovem tendo inclusive estado presente na fase final do Mundial 2002.

Com o esférico em posse, o centro campista perfumou os palcos com o seu talentoso pé esquerdo, dando nas vistas a actuar como um número 8 que permitia sair da defesa para o ataque com uma classe notável.

Os passes de longa e curta distância e a aptidão para rematar fora da área, deixarão saudades mas vale a pena recordar cada passe, cada livre e cada golo de mais um extraordinário jogador luso, que terminou a carreira cedo de mais.