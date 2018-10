Bas Dost lançado aos alemães: goleador sabe marcar ao Dortmund

A UEFA Champions League regressa ao relvado de Alvalade esta terça feira, e logo com um empolgante Sporting x Dortmund. O jogo é de extrema importância para os leões e Jorge Jesus terá por certo bem presente que Bas Dost já defrontou o Dortmund em 7 ocasiões, ao longo de 4 anos em que defendeu as cores do Wolfsburgo. O avançado conta com 2 tiros certeiros ao Borussia, e na partida da terceira jornada da fase de grupos da Champions o holandês será a principal seta apontada às redes alemãs. Habituado à exigência da Bundesliga, Dost tem a seu favor a robustez física e o extraordinário jogo aéreo, que promete fazer estragos na área do Dortmund.