Liga Europa: Antevisão da 3ª Jornada

Ao todo são vinte e quatro os desafios que compõem a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Atenções centradas na Rússia, onde a única equipa portuguesa em prova, o Sporting Braga defronta o Konyaspor. Inseridos no grupo H, os minhotos somam um ponto perante os russos que ainda não sabem o que é pontuar. Com Shakthar Donetsk de Paulo Fonseca na liderança com seis pontos a jogar frente ao segundo classificado Gent com quatro, a formação de José Peseiro sabe que uma vitória é fundamental para continuar a ter esperanças de seguir em frente.

No grupo A o Manchester United orientado por José Mourinho recebe o Fenerbahçe, que lidera com quatro pontos, menos um que os ingleses. Esta vai ser a quinta vez que as duas equipas vão medir forças entre si, e as contas não podiam estar mais equilibradas com dois triunfos para cada lado. No outro jogo o Feyenoord que também tem três pontos, joga na Holanda frente ao Zorya, que ainda não pontuou.

Em situação bastante mais complicada está no grupo K o Inter Milão. Sem poder contar com João Mário que não foi inscrito na Liga Europa, os italianos somam por derrotas os dois jogos ocupando o último lugar. Esta quinta-feira recebem o Southampton onde actuam Cédric e José Fonte, os ingleses com quatro pontos repartem a liderança com a surpreendente formação do Hapoel Beer-Sheva, que conta também com o português Miguel Vitor. Os israelitas defrontam o Sparta Praga, que tem três pontos.

De realçar ainda no grupo I o Nice, que lidera o campeonato francês, mas que nesta Liga Europa perdeu os dois encontros e está por isso em posição delicada. nesta jornada a equipa de Balotelli joga na Áustria contra o Salzburgo, que também ainda não pontuou. Os líderes são o Krasnodar e Schalke 04, com seis pontos e medem forças na Rússia.

Nota ainda para o total equilibrio no grupo F, com Athletic Bilbau, Genk, Rapid Viena e Sassuolo a terem todos três pontos. Nesta jornada os belgas recebem os bascos, enquanto os austriacos defrontam o conjunto italiano. Por fim no grupo J a Fiorentina de Paulo Sousa, com quatro pontos procura manter a liderança, mas para isso vai ter de vencer o Liberec. Quem também soma quatro pontos são os gregos do PAOK, que jogam frente ao Qarabag.