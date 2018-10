Antevisão da oitava jornada

A ronda oito do campeonato inicia esta sexta-feira em Paços de Ferreira com a recepção dos pacenses ao Nacional da Madeira. Depois de uma derrota em Tondela e de um difícil apuramento na Taça de Portugal diante do Desportivo das Aves, o Paços procura águas mais calmas. Mas pela frente terá um Nacional que, apesar da derrota diante do FC Porto, está em ascensão e quer dar continuidade à boa forma.

Também na sexta, mas às 21h, é a vez do Boavista visitar o Marítimo. Com Daniel Ramos aos comandos, os madeirenses só sabem ganhar, contabilizando três vitórias em outros tantos jogos. Também o Boavista vive um momento de transição. O desafio dos Barreiros é o primeiro do novo treinador Miguel Leal no campeonato.

No sábado jogar-se-ão mais três partidas. O dia começa com o Feirense x Vitória de Setúbal. Depois de um bom arranque de campeonato, a equipa da Feira soma duas derrotas nos dois últimos jogos para o campeonato. Situação semelhante vive o Vitória de Setúbal. A equipa do Sado não vence desde a terceira jornada, tendo perdido os últimos três jogos para a Liga. Espera-se então que uma destas equipas consiga quebrar o ciclo negativo.

Ao final da tarde é a vez do Sporting medir forças com o Tondela. Depois do decepcionante empate em Guimarães e da derrota europeia diante do Borussia Dortmund, os leões querem dar uma rápida e clara resposta na recepção ao Tondela. Já a equipa de Petit conseguiu o primeiro triunfo na última ronda do campeonato e não quer perder a embalagem para fugir à zona de despromoção.

Sábado fecha com a visita do Arouca ao Estádio do Dragão para enfrentar o FC Porto. Depois de uma sofrida, mas saborosa vitória em Brugges a meio da semana, os dragões querem dar seguimento à boa forma com nova vitória. A visita ao Dragão não vem em boa altura para o Arouca. A equipa de Lito Vidigal não vence desde a segunda jornada, tendo sido eliminada pelo modesto Real Massamá na Taça de Portugal. Muito serviria ao Arouca repetir o triunfo da época passada no Dragão.

Domingo arranca com o Moreirense x Rio Ave. Frente a frente duas equipas eliminadas da Taça de Portugal. Os Cónegos somam cinco derrotas consecutivas e seguram a lanterna vermelha da Liga. Já o Rio Ave atravessa uma fase menos boa do campeonato, com duas derrotas seguidas.

Às 18h é a vez do Estoril receber o Vitória de Guimarães. Os canarinhos parecem querer recuperar do mau arranque de campeonato, tendo vencido a última partida diante do Rio Ave. Já o Vitória conseguiu um inesperado empate diante do Sporting na última ronda da Liga, sendo assim uma equipa com moral em alta e à porta dos lugares europeus.

O dia termina com um clássico do nosso futebol. No Restelo jogam Belenenses e Benfica. Os líderes do campeonato não podem perder pontos, arriscando assim a aproximação dos mais directos adversários. Já o Belenenses estreia o treinador Quim Machado no campeonato, procurando pontos para reforçar o seu confortável oitavo lugar.

A ronda fecha na segunda-feira com a visita do Desportivo de Chaves a Braga. Os transmontanos ocupam o quinto lugar da liga, a apenas dois pontos do seu adversário esta jornada. Já os bracarenses, depois de um empate europeu, querem voltar aos triunfos internos e manter a quarta posição da Liga.