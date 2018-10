Taça de Portugal: a 4ª eliminatória

Dos três grandes do futebol português, o Sporting é o único com motivos para sorrir depois do sorteio desta manhã. Os leões de Jorge Jesus vão receber os açorianos do Praiense em Alvalade, enquanto que o Benfica terá pela frente o Marítimo. Já o FC Porto viaja até Chaves para jogar com o Desportivo.

Depois de algumas surpresas na terceira eliminatória, os jogos da quarta fase da competição prometem bom futebol e, quiçá, algumas surpresas.

O Real de Massamá, que deixou o Arouca pelo caminho, vai defrontar o Olhanense e a Académica, que eliminou o Belenenses, terá pela frente o Feirense. Já o Campeão em título da Taça de Portugal, o Sporting de Braga recebe na Pedreira a grande surpresa da terceira eliminatória, o Santa Clara. Pelo meio também teremos o interessante embate entre o Boavista e o Vitória de Guimarães.

Confira agora todos os confrontos:

Vizela x Penafiel

Sanjoanense x Gil Vicente

Feirense x Académica

Torreense x Nacional

Desp. Chaves x FC Porto

Sporting de Braga x Santa Clara

Varzim x Sp. Covilhã

Boavista x Guimarães

Estoril x Cva da Piedade

Mineiro Aljustrelense x Tondela

Sporting x Praiense

Vilafranquense x Paços de Ferreira

Benfica x Marítimo

Oriental x Leixões

Real x Olhanense

Benfica Castelo Branco x Vitória de Setúbal

Os jogos desta 4ª eliminatória serão realizados a partir do dia 20 de Novembro.