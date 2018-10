Messi, o extra-terrestre

Com a atuação de Messi perante o Manchester City (três golos), Cristiano Ronaldo terá ficado nervoso perante a possibilidade de perder a Bola de Ouro. No jogo frente aos ingleses do City, Messi assinou uma esplendorosa exibição em que assinou um hat-trick, e com esses três golos frente aos citizens igualou Raúl no topo da lista dos melhores marcadores da fase de grupos da “Champions”.

Com os golos, Messi passou a somar 10 golos nos últimos 10 jogos na Liga dos Campeões. Também é o jogador com mais hat-tricks na competição. Fez o sétimo hat-trick na prova milionária, o que é recorde, e o 38º da carreira (37 no Barça, um na seleção). O argentino, já agora, é o segundo jogador a fazer hat-tricks em jogos seguidos na “Champions”, Luiz Adriano é o outro. Messi e Ronaldo são, novamente, os principais favoritos à vitória na Bola de Ouro, e aqui está o calendário de ambos:

O calendário de Messi:

25-10-2016 Barça - Espanyol

29-10-2016 Barça - Granada

01/11-2016 Manchester City - Barça

06/11-2016 Sevilla - Barça

19-11-2016 Barça - Málaga

23-11-2016 Celtic - Barça

27-11-2016 R. Sociedad - Barça

30-11-2016 Hércules - Barça

03-12-2016 Barça - Real Madrid

06-12-2016 Barça - B. M'Gladbach

11-12-2016 Osasuna - Barça

18-12-2016 Barça-Espanhol

21-12-2016 Barça-Hércules

O calendário de Cristiano Ronaldo:

23-10-2016 Real Madrid-Athletic

26-10-2016 Cultural Leonesa - Real Madrid

29-10-2016 Alavés - Real Madrid

02-11-2016 Legia - Real Madrid

06-11-2016 Real Madrid - Leganés

19-11-2016 Atlético-Real Madrid

22-11-2016 Sporting - Real Madrid

26/27-11-2016 Real Madrid - Sporting Gijon

30-11-2016 Real Madrid - Cultural Leonesa

3/4-12-2016 Barça-Real Madrid

7-12-2016 Real Madrid - B. Dortmund

10/11-12-2016 Real Madrid - Depor

15-12-2016 Meia final Mundial Clubes

17/18-12-2016 Final/3º-4º lugar Mundial Clubes