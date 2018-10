FC Porto x Arouca: Dragões voam para liderança

A motivação era grande: o FC Porto entrava em campo com a possibilidade de ultrapassar o Sporting, que tinha acabado de perder pontos em casa ao empatar com o Tondela. E mais ainda: cerca de 30.000 adeptos esperavam que o Porto conseguisse alcançar uma vitória categórica frente a um Arouca que se encontrava num mau ciclo de resultados. Com tudo isto, ninguém daria grandes hipóteses a um Arouca frágil.

A equipa da casa começou forte, agressiva e pressionante, e logo aos quatro minutos Corona quis dar o ar da sua graça e, numa jogada individual fantástica, passou por dois adversários e, já dentro de área, rematou contra o poste da baliza de Bracali. Aos 10 minutos foi a vez de Oliver Torres ficar isolado e rematar para grande defesa do guarda-redes do Arouca.

O Porto ia controlando o jogo e a equipa visitante ia organizando-se melhor no terreno de jogo e encurtando os espaços, resistindo ao caudal ofensivo dos ‘Dragões’. Resistência essa que durou até aos 43 minutos, quando André Silva, o novo menino prodígio do Porto, inaugurou o marcador, contando o seu 6º golo na liga, assistido por Diogo J. após uma falha de abordagem ao lance por parte da defensiva do Arouca.

Na segunda parte, a equipa comandada por Lito Vidigal ainda deu a ideia de que poderia discutir o resultado do jogo, podendo chegar ao empate, mas essas esperanças caíram por terra quando, de novo, André Silva marcou, desta vez de cabeça, assistido de novo por Diogo J. A partir desse momento, os azuis e brancos não fizeram mais do que controlar o jogo, até que Brahimi sacou de um coelho da cartola, já quase no fim do jogo, e marcou um golo de levantar o estádio.

Com esta vitória o Porto sobe ao topo da tabela em igualdade pontual com o Benfica, que só joga amanhã frente ao Belenenses, e ultrapassa o Sporting, ficando com 2 pontos de avanço em relação aos ‘Leões’.