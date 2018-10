Premier League: Chelsea atropela Manchester United em tarde agridoce para Mourinho

A atmosfera em Stamford Bridge cortou autenticamente a respiração a qualquer apaixonado pelo futebol. Na tarde deste Domingo, o Chelsea recebeu o Manchester United, num jogo emotivo que ficou marcado pelo regresso de José Mourinho a uma casa que o tornou special one. O técnico português foi recebido em euforia pelos adeptos dos blues, mas enquanto Mourinho sorria para as bancadas, Pedro resolveu inaugurar o marcador com apenas 35 segundos decorridos. O Manchester United tentou responder, mas Ibrahimovic vacilou na hora de festejar. O Chelsea ganhou maior tranquilidade com o tento madrugador e foi sem surpresa que Cahill aumentou o activo para 2-0 à passagem do minuto 21.

Os blues chegaram ao intervalo com muita segurança no duelo e o United evidenciou debilidades defensivas atípicas em equipas de Mourinho. No segundo tempo os red devils entraram a todo o gás, mas a estabilidade e o rigor táctico dos blues impediram o Manchester de reduzir a desvantagem. O Chelsea não estava satisfeito e o mágico Hazard resolveu paralizar ainda mais os forasteiros com o 3-0 ao minuto 62. A expressão desolada de Mourinho arrastou-se para as 4 linhas e o desnorte do United fazia antever mais um golo do Chelsea. Ao minuto 70, o vice campeão europeu pela França, Kanté, fixou o score em 4-0, terminando com uma tarde trágica para Mourinho neste seu regresso a Stamford Bridge.