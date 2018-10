Mourinho volta a sorrir: United vence City no duelo de Manchester

Depois da tempestade chegou a bonança para José Mourinho. O Manchester United recebeu e venceu o Manchester City por uma bola a zero, em jogo a contar para a Taça da Liga. O mega derby colocou frente a frente os velhos rivais, Mourinho e Guardiola, e neste momento o saldo em Inglaterra dita uma vitória para cada um dos miticos técnicos.

Depois do atropelamento de Stamford Bridge, o United entrou na partida frente ao Crty a todo o gás e com uma atitude guerreira nas 4 linhas. Os red devils dominaram globalmente o encontro e a intensidade de jogo aumentou drasticamente, e o City foi estrategicamente bloqueado pelo conjunto de Old Trafford. O minuto 54 foi a chave que fechou o resultado com o golo de Mata. A jogada foi de insistência e culminou com um cruzamento tenso de Ibrahimovic, que encontrou o espanhol dentro da área. A vitória do United foi justíssima e Mourinho voltou a ser o Happy One do Teatro dos Sonhos.