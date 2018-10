Nacional x Sporting: Vira o disco e toca o mesmo

"Onde está o Sporting?". Esta é a pergunta que todos os adeptos leoninos têm feito desde a 6º jornada. A equipa de Jorge Jesus volta a não conseguir vencer e mesmo com um jogo controlado ao longo de grande parte no encontro, o Nacional conseguiu mesmo dividir os pontos com os actuais vice-campeões nacionais.

Desperdício

Para o jogo na Choupana, Jorge Jesus fez regressar ao onze Bruno César e Markovic. Os dois leões ocuparam os lugares de André e Elias respectivamente e a verdade é que desde muito cedo se notaram diferenças no estilo de jogo leonino.

As tentativas começaram a aparecer muito cedo, mas também o desperdício... Aos 8 minutos de jogo Rui Correia perde uma bola com Coates e faz cair o central do Sporting na grande área. Grande penalidade e grande oportunidade para o Sporting se adiantar desde logo no marcador, mas ficou apenas pela oportunidade....

William Carvalho desperdiçou uma grande penalidade aos 8'. | Foto: MaisFutebol

Chamado a marcar, William Carvalho atirou sem força e permitiu a defesa do guarda-redes Rui Silva. Apesar do desaire, a verdade é que a primeira parte foi praticamente toda dos leões. Sucederam-se os remates à baliza e as inúmeras tentativas de golo, a mais evidente pela jóia leonina...

Aos 21’ Gelson só não marcou porque o guardião do Nacional não o permitiu! Grande jogada do meio campo para o meio da grande área e grande remate, ainda assim, sem efeito. A defesa de Rui Silva foi estrondosa.

A equipa de Manuel Machado acabava por perder os pontos de referência no ataque e estava a permitir aos leões mandarem no jogo, mas desde logo Patrício percebeu que não ia ter uma noite descansada..Aos 26’ Salvador Agra obrigou o internacional português a esticar-se para negar a vantagem da equipa da casa, e logo a seguir foi a vez de Bas Dost assustar a Choupana.

Depois de uma jogada pela esquerda, Bryan Ruiz vê na cabeça do ponta de lança a oportunidade perfeita, mas a verdade é que o holandês acaba mesmo por atirar ao lado.... E até ao intervalo? Mais do mesmo. As tentativas leoninas foram-se sucedendo e o Nacional estava cada vez mais fechado... e mais atento às oportunidades que a equipa de Jesus podia proporcionar.... Ao bater dos 45’ e num remate de raiva Salvador Agra volta a atirar ao lado. Agora restava esperar para ver como as coisas poderiam correr ao longo da segunda metade.

Mais do mesmo

O aviso de Agra ficou para o segundo tempo e foi a equipa da casa que no segundo tempo acabou por entrar mais atrevido. Já perto da hora de jogo foi tempo de substituições, vendo que a equipa não estava a ter o rendimento que seria desejado e depois do desperdício de William Carvalho era preciso mexer na frente.... Markovic saiu para dar lugar ao regresso de Alan Ruiz.

Gelson continou em destaque na equipa leonina | Foto: MaisFutebol

Também Manuel Machado fez mexidas na frente e para o lugar de Tiago Rodrigues entrou Ricardo Gomes e desde logo se notaram diferenças no estilo de jogo da equipa da casa. Ao 62’ Ricardo Gomes entra na área e bate de frente com Patrício, o remate aconteceu e a bola acabou mesmo por ir em direcção à baliza, mas ao embater na barra foi o “Basta “ para Jorge Jesus. O treinador do Sporting não estava a gostar e fez sair Bryan Ruiz para dar lugar a Campbell.

Querendo ou não querendo a verdade é que o jogo não mudou muito e estava cada vez mais equilibrado. O Sporting, com mais posse de bola não estava a conseguir criar situações de golo e quando criava, o fecho da muralha na Choupana acaba por ser mais sentido.

Destaque também para um lance de queixas por parte do banco leonino.... Aos 74’, numa disputa de bola com Salvador Agra, Bruno César queixa-se de um empurrão na grande área... o lance deixa, de facto, algumas dúvidas, mas a verdade é que o jogo acabou por seguir.

Ainda antes do bater dos 90', tempo para fazer novas substituições, Elias acabou por ir para o lugar de Marvin e Bruno César desceu para a lateral. Antes do final de encontro novo grande susto para a equipa de Alvalade, num lance de contra-ataque, Ricardo Gomes cabeceia a bola depois de deixar para trás Rui Patrício, mas não só a bola saiu ao lado, como o avançado da equipa da Ilha estava em posição irregular.

Em resumo, o Sporting volta a desperdiçar a oportunidade de se voltar a aproximar dos adversários directos e está agora a 7 pontos do Benfica, mas a nuvem negra não acaba por aqui, caso o Sporting de Braga vença no Domingo o Belenenses, os leões descem para o 4º lugar... E para a semana há uma visita a Dortmund.... O leão desceu de nível e depois de se ter deixado empatar com o Guimarães e com o Tondela, agora foi na Choupana que a crise se voltou a fazer sentir.