Cristiano diz 'Sim''' 3 vezes: Real Madrid vence Alavés e consolida liderança

No inicio de tarde deste Sábado, o Real Madrid deslocou-se ao terreno do Alavés e venceu por esclarecedores 1-4, em jogo a contar para a Liga espanhola. A equipa da casa entrou em campo sem complexos e inaugurou o score ao minuto 7 por intermédio do ex-Belenenses, Deyverson.

O Real acordou e Cristiano converteu uma grande penalidade à passagem do primeiro quarto de hora. Os merengues cresceram no duelo e o Alavés baixou as linhas dando a iniciativa do jogo aos blancos. Ao minuto 33, CR7 voltou a fazer das suas e virou o resultado para 1-2 com um tiro fulminante.

Na segunda parte o encontro baixou de intensidade, mas fica o registo para uma bomba de Cristiano que o guardião Pacheco parou com dificuldade. Ao minuto 84, Morata ampliou justamente a vantagem merengue mas o melhor ainda estava para vir. Quatro minutos volvidos e eis que emergiu o hat-trick de Ronaldo. O luso combinou com Marcelo e fechou o jogo com um tento que coroa uma exibição soberba do melhor jogador do mundo.

O Real mantém o primeiro lugar na Liga e fica a aguardar pelos jogos dos rivais.