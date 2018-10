Vitória de Setúbal x Porto: Dragão escorrega e fica a 5 pontos do líder

Quase 20 anos depois, o Porto sai pela primeira vez de Setúbal com um resultado que não a vitória, conquistando apenas um empate frente à equipa da casa. A iniciativa até começou do lado do dragão, mas o Setúbal conseguiu arranjar forma de dominar os visitantes e mostrar quem manda na sua casa. No global a partida foi equilibrada, mas a igualdade a zero acaba por ser injusta perante um Porto que, quando teve de ser, deu tudo para marcar, mas sem conseguir concretizar a finalização.

Os sadinos mostraram-se desde início uma equipa com uma organização notável, não só a defender como a prosseguir jogadas coletivas com vista ao golo. As iniciativas de André Silva, Diogo Jota e Felipe foram intensas e quase deitaram por baixo a organização adversária, mas os dragões tiveram pela frente o melhor em campo Bruno Varela, que não lhes deu qualquer hipótese, deslumbrando as bancadas de Setúbal com defesas extraordinariamente incríveis. Os dragões foram tentando e na compensação quase conseguiram, quando Varela saiu mal a um canto e quase viu a sua boa exibição para trás perante o golo. Certo é que a sorte sorriu aos sadinos, e a partida acabou mesmo com a igualdade a 0.

O Porto fica agora a 5 pontos do líder Benfica, em vésperas de receber as águias no Estádio do Dragão na jornada 10. O Vitória segue a sua caminhada rumo à manutenção e conta já com 2 empates surpreendentes com Porto e Benfica, em apenas 9 jornadas.