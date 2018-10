Oficial: Gareth Bale renova com o Real Madrid até 2022

Em Madrid desde 2013, Gareth Bale já vestiu a camisola do Real Madrid em 135 ocasiões, tendo feito o gosto ao pé 62 vezes. Na manhã deste Domingo, o clube blanco confirmou o prolongamento da ligação de Bale com os merengues até Junho de 2022.

Recorde-se que o atleta esteve recentemente envolvido numa polémica referente a um possível aumento salarial mas com a renovação, espera-se que Bale venha a auferir um salário substancialmente mais alto. O extremo é dotado de um talento incrível mas os adeptos do Real ainda estão à espera da explosão definitiva do craque galês.