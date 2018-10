Guardiola supera Barcelona: Gundogan de luxo derruba MSN em noite de estrelas

A quarta jornada da fase de grupos da Champions ditou um apaixonante Manchester City x Barcelona. Os ingleses liderados por Pep Guardiola conseguiram bloquear tacticamente o Barça e nem mesmo o tento inaugural do craque Messi impediu o City de dar a volta ao marcador.

Ao minuto 39, Gundogan igualou o duelo e as equipas recolheram aos balneários empatadas a uma bola. Na segunda parte, a perícia estratégica de Guardiola emergiu e o City chegou à vantagem à passagem do minuto 51.

De livre directo, De Bruyne cobrou a falta de forma notável e o Barcelona ficou incrédulo. A 16 minutos do fim, Gundogan fixou o 3-1 final e Guardiola festejou uma vitória diante o Barcelona depois de ter perdido na ronda anterior da prova mais empolgante do futebol mundial. A vitória inglesa foi inteiramente justa mas a verdade é que Messi mantém a perseguição a Cristiano, no topo dos melhores artilheiros de sempre na Champions.