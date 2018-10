Foto: abola.pt Fejsa em dúvida para o clássico

Ljubomir Fejsa está em dúvida para o FC Porto x Benfica do próximo domingo. O médio encarnado saiu lesionado do jogo diante do Dínamo de Kiev e, ao que tudo indica, deverá falhar a deslocação do campeão nacional ao Dragão no próximo fim-de-semana.