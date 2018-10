Liga NOS: Antevisão da 10ª Jornada

Mais um fim-de-semana de emoções na Liga NOS, com o jogo grande a realizar-se no domingo às 18h00 entre o FC Porto e o Benfica, separados por cinco pontos com vantagem dos encarnados. No entanto esta ronda tem também outros encontros de relevo para a tabela classificativa, desde logo a começar pela partida que abre as hostilidades esta sexta-feira, com o Vitória Guimarães a receber o Nacional.

A equipa de Pedro Martins está no quinto lugar, mas em caso de triunfo pode ascender à condição ao segundo posto igualando os dragões e o seu rival minhoto, Sporting Braga. No sábado disputam-se mais quatro desafios, às 16h00 o Estoril mede forças na Amoreira com o Tondela, último classificado com seis pontos, menos dois que os «canarinhos».

Pela mesma hora começa na Mata Real o jogo entre o Paços Ferreira e o Desportivo Chaves. Os «castores» não vencem para o campeonato desde 23 de Setembro, já os flavienses não ganham desde 1 de Outubro, estando por isso os dois conjuntos a necessitarem de uma vitória urgentemente. Às 18h15 a bola rola em Santa Maria da Feira com o Feirense a defrontar o Belenenses.

A equipa orientada por José Mota não ganha desde a quinta jornada, altura em que venceu o Boavista por 1-2, já o conjunto do Restelo não vence desde a ronda quatro, quando derrotou em casa o Nacional também por 2-1. Quando forem 20h30 tem início em Vila do Conde o desafio entre o Rio Ave e Boavista, os da casa já não vencem desde que derrotaram o Sporting, já os do Bessa, não ganham há duas partidas.

No domingo jogam-se mais quatro encontros, com o Moreirense a receber o Vitória Setúbal às 16h00, os de Moreira de Cónegos estão no penúltimo lugar, enquanto os sadinos ocupam a 11ª posição e surgem moralizados após o empate com o FC Porto na última jornada.

Às 20h15 começa em Alvalade o encontro entre Sporting e Arouca. Os leões em crise de resultados e exibições, não ganham para a Liga desde 23 de Setembro, quando também em casa bateram o Estoril por 4-2, enquanto a turma de Lito Vidigal vem de um triunfo sobre o Marítimo. Em jornada de clássico uma vitória da equipa verde e branca é fundamental, se quiser reduzir a distância pontual para os seus rivais directos.

Quinze minutos depois da partida de Lisboa principiar tem início na Madeira o desafio que encerra a jornada entre o Marítimo e o Sporting Braga. Os minhotos sabem que em caso de vitória, e um resultado negativo do FC Porto sobem isolados ao segundo lugar da tabela classificativa. Já os madeirenses querem regressar aos triunfos, algo que já não acontece há dois jogos.